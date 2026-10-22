50-летняя Канделаки продемонстрировала строгий образ с ретроакцентом
Womanhit: 50-летняя Тина Канделаки показала строгий образ с ретроакцентом
Фото: [соцсети]
50-летняя телеведущая Тина Канделаки продемонстрировала новый образ, который привлек внимание поклонников, сообщает Womanhit.
Журналистка опубликовала в личном блоге видеофрагмент, вероятно, являющийся анонсом нового выпуска. Кадр снят в темном коридоре с минималистичным интерьером. Тина запечатлена в движении.
Фото: [скриншот видео]
На Канделаки — удлиненная фиолетовая куртка-жакет с потайной застежкой. Под ней виден темный ворот водолазки с мелким узором. Завершают образ черная свободная юбка и лаконичные туфли. Цветовая гамма сдержанная, но выразительная: глубокий фиолетовый оттенок привлекает внимание и выглядит благородно.
Особый акцент сделан на прическе. Короткая челка с четкой графичной линией и аккуратно уложенные волосы отсылают к эстетике ретро. Такой выбор добавляет образу строгости и элегантности. Сдержанные аксессуары, например, часы на запястье, поддерживают деловой настрой. Уверенный взгляд телеведущей завершает композицию.
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