50-летняя Канделаки продемонстрировала строгий образ с ретроакцентом

Womanhit: 50-летняя Тина Канделаки показала строгий образ с ретроакцентом

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

50-летняя телеведущая Тина Канделаки продемонстрировала новый образ, который привлек внимание поклонников, сообщает Womanhit.

Журналистка опубликовала в личном блоге видеофрагмент, вероятно, являющийся анонсом нового выпуска. Кадр снят в темном коридоре с минималистичным интерьером. Тина запечатлена в движении.

Фото: [скриншот видео]

На Канделаки — удлиненная фиолетовая куртка-жакет с потайной застежкой. Под ней виден темный ворот водолазки с мелким узором. Завершают образ черная свободная юбка и лаконичные туфли. Цветовая гамма сдержанная, но выразительная: глубокий фиолетовый оттенок привлекает внимание и выглядит благородно.

Особый акцент сделан на прическе. Короткая челка с четкой графичной линией и аккуратно уложенные волосы отсылают к эстетике ретро. Такой выбор добавляет образу строгости и элегантности. Сдержанные аксессуары, например, часы на запястье, поддерживают деловой настрой. Уверенный взгляд телеведущей завершает композицию.

Ранее Тина Канделаки раскрыла секрет хорошей формы.

Актуально

Читайте также

88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию

88-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию

Стала известна причина смерти сыгравшего в «Дальнобойщиках» Владислава Толдыкова

Стала известна причина смерти сыгравшего в «Дальнобойщиках» Владислава Толдыкова

Стало известно, почему 45-летняя Жизель Бюндхен не появилась на показе Victoria’s Secret

Стало известно, почему 45-летняя Жизель Бюндхен не появилась на показе Victoria’s Secret

Зрителей ослепили яркие прожекторы на концерте Лазарева

Зрителей ослепили яркие прожекторы на концерте Лазарева

Солистка t.A.T.u. Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже

Солистка t.A.T.u. Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже

«Мы имели право»: Волочкова высказалась об интимной связи с Басковым

«Мы имели право»: Волочкова высказалась об интимной связи с Басковым

Младший сын Кристины Орбакайте открыл персональную выставку в Москве

Младший сын Кристины Орбакайте открыл персональную выставку в Москве

Чурикова объяснила, почему оберегает мужа от чужих глаз

Чурикова объяснила, почему оберегает мужа от чужих глаз

95-летнюю актрису Лидию Доротенко, сыгравшую в «Полосатом рейсе», обнаружили в ужасном состоянии

95-летнюю актрису Лидию Доротенко, сыгравшую в «Полосатом рейсе», обнаружили в ужасном состоянии

«Самый любимый, самый красивый»: молодая жена Бероева трогательно поздравила его с днем рождения

«Самый любимый, самый красивый»: молодая жена Бероева трогательно поздравила его с днем рождения

Селена Гомес раскрыла причину изменения голоса

Селена Гомес раскрыла причину изменения голоса

SHAMAN побрился топором под новую песню

SHAMAN побрился топором под новую песню

Добавьте mosregtoday.ru в избранное