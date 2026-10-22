50-летняя Канделаки продемонстрировала строгий образ с ретроакцентом

Журналистка опубликовала в личном блоге видеофрагмент, вероятно, являющийся анонсом нового выпуска. Кадр снят в темном коридоре с минималистичным интерьером. Тина запечатлена в движении.

Фото: [ скриншот видео ]

На Канделаки — удлиненная фиолетовая куртка-жакет с потайной застежкой. Под ней виден темный ворот водолазки с мелким узором. Завершают образ черная свободная юбка и лаконичные туфли. Цветовая гамма сдержанная, но выразительная: глубокий фиолетовый оттенок привлекает внимание и выглядит благородно.

Особый акцент сделан на прическе. Короткая челка с четкой графичной линией и аккуратно уложенные волосы отсылают к эстетике ретро. Такой выбор добавляет образу строгости и элегантности. Сдержанные аксессуары, например, часы на запястье, поддерживают деловой настрой. Уверенный взгляд телеведущей завершает композицию.

Ранее Тина Канделаки раскрыла секрет хорошей формы.