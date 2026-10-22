Роскошь или экологическое преступление: якоря суперъяхт уничтожают подводные луга Средиземноморья

Суперъяхты давно вышли за рамки простого символа статуса, превратившись в один из самых разрушительных факторов для экологии планеты, чей вред не ограничивается только огромным расходом топлива. Как отмечает The Guardian, индустрия продолжает наращивать масштабы: в 2026 году в мире одновременно строятся 1093 судна длиной более 24 метров против 755 десять лет назад. На выставке в Монако представили 118 таких гигантов общей стоимостью 4,5 млрд евро. Несмотря на небольшое сокращение числа новых заказов, средние размеры и внутренний объем судов неуклонно растут, требуя все больше ресурсов. Об этом сообщает ВФокусе Mail .

Углеродный след этих судов поражает воображение. Согласно исследованию Oxfam, средний годовой выброс каждой из 23 суперъяхт, принадлежащих 18 миллиардерам, составляет 5672 тонны CO₂. Обычному жителю Земли потребовалось бы около 860 лет, чтобы произвести сопоставимый объем загрязнений. Для сравнения, три яхты наследников торговой империи Walmart за год преодолели около 104 тыс. километров, оставив след в 18 тысяч тонн. Весь сектор прогулочного судоходства ежегодно генерирует около 16 млн тонн CO₂. Крупные моторные яхты способны сжигать более 500 литров дизельного топлива в час, но загрязнение не прекращается даже на якоре: генераторы круглосуточно питают системы кондиционирования, кухни, бассейны и джакузи, выбрасывая в атмосферу оксиды азота и диоксид серы.

Особую угрозу суда представляют для Средиземного моря, уничтожая заросли посидонии — морской травы, которая служит убежищем для животных, поглощает углерод и защищает берег от эрозии. Тяжелые якоря и цепи буквально перепахивают морское дно, уничтожая растительность, на восстановление которой требуются десятилетия.

Технологические ухищрения не решают проблему системно. Производители активно внедряют гибридные двигатели и аккумуляторы, однако объемы потребления остаются колоссальными. Например, 111-метровая яхта Leviathan оснащена дизель-электрической установкой и батареями, но при этом несет на борту топливный бак объемом 494 тыс. литров, полная заправка которого стоит около миллиона евро. Даже парусные суда не всегда экологичнее: 127-метровую Koru основателя Amazon Джеффа Безоса сопровождает отдельное 75-метровое судно поддержки с вертолетной площадкой и катерами.

Проблема усугубляется вопросами регулирования. Многие суперъяхты зарегистрированы на Каймановых островах, острове Мэн или Мальте — в юрисдикциях с привлекательными налоговыми условиями, а использование трастов скрывает конечных владельцев. Кроме того, для судов валовой вместимостью менее 500 регистровых тонн действуют менее строгие международные требования, хотя экологический ущерб от их якорей и выбросов не признает государственных границ.

Ранее сообщалось, что в Саратов приплыла суперъяхта с бассейном и джакузи, предназначенная для шейхов.