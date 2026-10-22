Роскошь или экологическое преступление: якоря суперъяхт уничтожают подводные луга Средиземноморья
Сектор прогулочного судоходства производит 16 млн тонн CO₂ в год
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Суперъяхты давно вышли за рамки простого символа статуса, превратившись в один из самых разрушительных факторов для экологии планеты, чей вред не ограничивается только огромным расходом топлива. Как отмечает The Guardian, индустрия продолжает наращивать масштабы: в 2026 году в мире одновременно строятся 1093 судна длиной более 24 метров против 755 десять лет назад. На выставке в Монако представили 118 таких гигантов общей стоимостью 4,5 млрд евро. Несмотря на небольшое сокращение числа новых заказов, средние размеры и внутренний объем судов неуклонно растут, требуя все больше ресурсов. Об этом сообщает ВФокусе Mail.
Углеродный след этих судов поражает воображение. Согласно исследованию Oxfam, средний годовой выброс каждой из 23 суперъяхт, принадлежащих 18 миллиардерам, составляет 5672 тонны CO₂. Обычному жителю Земли потребовалось бы около 860 лет, чтобы произвести сопоставимый объем загрязнений. Для сравнения, три яхты наследников торговой империи Walmart за год преодолели около 104 тыс. километров, оставив след в 18 тысяч тонн. Весь сектор прогулочного судоходства ежегодно генерирует около 16 млн тонн CO₂. Крупные моторные яхты способны сжигать более 500 литров дизельного топлива в час, но загрязнение не прекращается даже на якоре: генераторы круглосуточно питают системы кондиционирования, кухни, бассейны и джакузи, выбрасывая в атмосферу оксиды азота и диоксид серы.
Особую угрозу суда представляют для Средиземного моря, уничтожая заросли посидонии — морской травы, которая служит убежищем для животных, поглощает углерод и защищает берег от эрозии. Тяжелые якоря и цепи буквально перепахивают морское дно, уничтожая растительность, на восстановление которой требуются десятилетия.
Технологические ухищрения не решают проблему системно. Производители активно внедряют гибридные двигатели и аккумуляторы, однако объемы потребления остаются колоссальными. Например, 111-метровая яхта Leviathan оснащена дизель-электрической установкой и батареями, но при этом несет на борту топливный бак объемом 494 тыс. литров, полная заправка которого стоит около миллиона евро. Даже парусные суда не всегда экологичнее: 127-метровую Koru основателя Amazon Джеффа Безоса сопровождает отдельное 75-метровое судно поддержки с вертолетной площадкой и катерами.
Проблема усугубляется вопросами регулирования. Многие суперъяхты зарегистрированы на Каймановых островах, острове Мэн или Мальте — в юрисдикциях с привлекательными налоговыми условиями, а использование трастов скрывает конечных владельцев. Кроме того, для судов валовой вместимостью менее 500 регистровых тонн действуют менее строгие международные требования, хотя экологический ущерб от их якорей и выбросов не признает государственных границ.
Ранее сообщалось, что в Саратов приплыла суперъяхта с бассейном и джакузи, предназначенная для шейхов.