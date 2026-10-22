Губернатор Подмосковья рассказал о помощи пострадавшим от атак БПЛА

Правительство Московской области оказывает активную поддержку пострадавшим от атак беспилотников жителям. Об этом в ходе Прямого разговора на Телеканале 360 заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прежде всего хотел бы сказать слова искренней благодарности нашим жителям за такое единение, сплочение. Никто в наш адрес не говорил каких-то злых, эмоциональных, раздраженных высказываний. Хотя понятно, что это тяжелая ситуация, террористические атаки происходят если не каждый день, то через день», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил военных и отметил, что системы ПВО нейтрализуют большинство атак. По его словам, работу по защите граждан организовали Минобороны РФ и добровольческие отряды, ее проводят совместно с Москвой.

«Что касается пострадавших домов, если это многоквартирный дом, то существует порядок приоритетного ремонта, восстановления дома. Этим занимается Фонд капитального ремонта. Если это ИЖС, коттеджный поселок или СНТ, то предусмотрены выплаты, которые граждане получают в случае, если их имущество повреждено», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что за этой работой пристально следят, чтобы все проводилось в срок.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.