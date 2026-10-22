Стали известны судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ

Арбитр ФИФА Левников рассудит столичное дерби ЦСКА — «Спартак»

Культура и спорт

Фото: [РПЛ]

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 12-го тура Российской премьер-лиги.

В центральном матче тура в непримиримом столичном дерби сойдутся ЦСКА и «Спартак». Обслуживать этот матч назначена бригада во главе с арбитром ФИФА Кириллом Левниковым. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный арбитр — Инал Танашев. На ВАР назначены Василий Казарцев и Павел Шадыханов.

На другие матчи назначения главными арбитрами получили: Сергей Чебан («Ахмат» — «Оренбург»), Игорь Капленков («Акрон» — «Динамо» Москва), Иван Абросимов («Факел» — «Родина»), Матвей Заика («Рубин» — «Крылья Советов»), Андрей Прокопов («Краснодар» — «Балтика»), Владимир Москалев («Ростов» — «Локомотив»), Антон Фролов («Зенит» — «Динамо» Махачкала).

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 октября на «ВЭБ Арене». «Спартак» идет на третьем месте с 23 очками, армейцы располагаются строчкой ниже, у них на один балл меньше. Лидирует в чемпионате московское «Динамо» с 25 очками.

Ранее главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о подготовке к дерби.

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