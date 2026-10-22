Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают участников СВО и их семьи

Участников специальной военной операции и их семей в Подмосковье поддерживают в рамках государственной программы. Президент России Владимир Путин поручил обращать на это особое внимание. Об этом в ходе Прямого разговора на Телеканале 360 заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас более 50 тыс. семей в Подмосковье, и от того, насколько мы будем внимательны, во многом зависит их настроение: и детей, которые тут ходят в школы, и ребят на передовой. Потому что нет важнее задачи у отца, у сына, чем забота о близких. Мы ее должны компенсировать», — сказал губернатор.

По его словам, помощь оказывают тем, кто нуждается в бесплатных секциях, питании, выплатах, статусе. По решению президента в каждом регионе создан фонд «Защитники Отечества», где работают неравнодушные специалисты и социальные координаторы. Бойцам предоставляются федеральные и региональные льготы, в Подмосковье внедряются удобные сервисы, которые позволяют в режиме онлайн получать различные услуги через портал госуслуг.

Волонтеры и добровольцы также вносят свой вклад в помощь участникам СВО, лучшие из них были награждены накануне, добавил Воробьев. Они передают гуманитарную помощь военным, работу проводят в каждом городе.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.