Андрей Воробьев в ходе «Прямого разговора» рассказал о планах по строительству метро в Подмосковье

«Благодаря решению мэра Москвы и его команде был принят масштабный проект по строительству метро в Подмосковье. Раньше это был, скорее, эпизод, а сегодня это уже большая работа. Семь направлений продления метро в Подмосковье будет реализовано», — сообщил Воробьев.

В частности, это продление Рублево-Архангельской линии до Красногорска. Протяженность составит 8,7 км. Транспортная доступность улучшится для более 610 тыс. человек. Второе направление — Калужско-Рижская линия, которая разгрузит Осташковское и Волковское шоссе. Протяженность составит 3,5 км. Положительные изменения почувствуют 540 тыс. человек. Арбатско-Покровскую линию продлят до Балашихи. Протяженность составит 8,3 км. Транспортная доступность улучшится для более 670 тыс. человек.

«Главная задача — это найти решение по модернизации Щелковского шоссе. Оно проходит рядом с особо охраняемой территорией „Лосиный остров“. Здесь мы часто встречаемся с протестом экологов. И нам очень важно договориться и найти решение», — отметил Воробьев.

Следующее направление — это Таганско-Краснопресненская линия, которая дойдет до микрорайона Куркино и Химок. Протяженность — 5,1 км. Эффект почувствуют 454 тыс. человек. Люблинско-Дмитровскую линию продлят на 6 км до микрорайона Мисайлово Ленинского округа. Линия разгрузит Каширское шоссе.

Также в планах — продление Бирюлевской линии на 13 км (по Подмосковью). Метро дойдет до Ленинского округа. В Подмосковье построят три станции. Изменения коснутся 690 тыс. человек. Последнее направление — продление Филевской линии на 12 км до Сколково. Построят пять станций, которыми, в том числе, смогут пользоваться жители Одинцовского округа.

«Сроки реализации. Это коридор 30—35-й год. Запускаться эта работа будет с приоритизацией определенной. Жителей будем обязательно информировать. Потому что долго и много, и в Балашихе, и в Мытищах говорили о метро, и сейчас есть беспокойство, не будет ли каких-либо срывов. Но мы надеемся, что те решения, которые были приняты, будут реализованы. До сих пор у нас получалось», — заключил губернатор.

Строительство транспортных объектов — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.