Автоюрист заявил, что у Долиной нет права ездить со спецсигналами

360.ru: автоюрист Славнов подтвердил, что у Долиной нет права на спецсигналы

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

История с поездкой 71-летней народной артистки РФ Ларисы Долиной на юбилейный концерт Николая Баскова с включенным проблесковым маячком получила юридическую оценку.

Автоюрист Дмитрий Славнов в интервью с 360.ru заявил, что у певицы нет права пользоваться спецсигналами. По словам специалиста, такие привилегии предусмотрены исключительно для оперативных служб и отдельных категорий государственных служащих.

«Насколько я знаю, в перечне нет певцов и народных артистов, поэтому, как передвигалась Долина, остается под вопросом», — сказал Славнов.

Он также напомнил, что за незаконную установку спецсигналов и управление автомобилем с такими устройствами ответственность несет водитель.

Долина ранее призналась, что сильно спешила на концерт Баскова. Она возвращалась с благотворительного фестиваля Дианы Гурцкой, а до ее выхода на сцену в Live Arena оставалось всего 20 минут. По ее словам, она не хотела подводить давнего друга.

Накануне директор певицы Сергей Пудовкин назвал реакцию на ситуацию травлей, но признал: использование спецсредств в личных целях законодательно запрещено.

Ранее певица Лариса Долина высказалась о воспитании внучки.

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