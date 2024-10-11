Резкое повышение спроса на элитную недвижимость зафиксировали в Подмосковье

Резкое повышение спроса на элитную недвижимость зафиксировали в регионе в текущем году, передает РБК со ссылкой на исследование агентства NF Group.

Так, за три квартала на первичном рынке загородной элитной недвижимости в Подмосковье реализовали две с половиной сотни лотов. Это примерно на треть больше, чем за такой же период 2023-го.

Большинство сделок провели с земельными участками — почти шестьдесят процентов. Тридцать три процента сделок пришлось на коттеджи. Восемь процентов сделок провели с таунхаусами.

Отмечается, что на загородном рынке объем предложения при этом снизился — на четверть в премиум-сегменте и на 29% в делюкс-классе.