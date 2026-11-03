«У меня женщин много, они прибираются»: Niletto объяснил, почему не хочет жить отдельно от мамы

35-летний певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) рассказал, что не собирается разъезжаться с мамой и другими родственниками, пишет Teleprogramma.org.

В интервью Иде Галич артист рассказал, что обустроил большой загородный дом, где сейчас живут несколько поколений его семьи. Под одной крышей с ним находятся мама Светлана, сестра с сыном, а также возлюбленная Екатерина Золотовская. Такой уклад жизни Данил выбрал осознанно, потому что чувствует себя в нем комфортно.

«У меня женщин много, они прибираются. Я вот сейчас себе гараж построил, у меня там свой уют, им я буду заниматься», — сказал Данил.

Он отметил, что однажды его семья даже сняла отдельную квартиру на случай, если кому-то захочется жить самостоятельно. Однако в итоге все равно все собираются в общем доме.

Niletto подчеркнул, что с уважением относится к потребности своей возлюбленной в личном пространстве, но сам менять привычный уклад не торопится. Артист признался, что ему важно видеть рядом родных людей, собак, которые встречают его у порога, и вообще всех, кто ему дорог.

Вместе с мамой Прытков преобразил участок: проложил дорожки, оформил ландшафт. По словам музыканта, дом для него — не просто жилье, а «место силы».

Данил состоит в отношениях с Золотовской с марта 2025 года. Пара начала общаться в социальных сетях, причем первым написал именно певец. Впервые они появились на публике на съемках одного юмористического шоу.

Ранее Niletto поддержал Джигана после интервью Оксаны Самойловой.