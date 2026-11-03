Польша мобилизовала силы на границе с Россией из-за людей с фонариками

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна мобилизовала силы на границе с Россией после сообщений о замеченных там людях с фонариками. Об этом сообщает RFM24.

По словам политика, после полуночи он получил от пограничников информацию о тревожном движении на польско-российской границе. Туск уточнил, что речь шла о людях с фонариками. При этом глава правительства признал: доказательств злонамеренных действий с российской стороны нет.

Туск не привел дополнительных подробностей, не назвал точное место и не объяснил, какие именно силы были задействованы.

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