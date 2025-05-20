Россия за апрель импортировала автомобилей из Южной Кореи на $90 млн

На протяжении апреля 2025 года Россия довела свой импорт автотранспорта из Южной Кореи до суммы в $90 млн. Это максимум за два последних года. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на официальную статистику. Судя по ней, импорт автомашин из Южной Кореи на протяжении апреля составил $90 млн. Это вдвое выше того показателя, что наблюдался годом ранее, а также на 25% выше, чем на протяжении марта 2025 года.

Более двух третей от этой суммы составил импорт машин с объемом двигателя в 1,5—3 литра. По итогам РФ вышла на 11-е место среди импортеров южнокорейского транспорта. Всего корейцам удалось за апрель продать за рубеж машин на сумму в $6,3 млрд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2025 года и по середину мая было проверено более 6 тыс. автомобилей такси. По итогам проверок было зафиксировано около 4 тыс. нарушений. Чаще всего у водителей отсутствовали путевые листы. Также отмечено, что в целом в регионе на 15% снизилось число нарушений в сфере таксомоторных перевозок.