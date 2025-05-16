Более 6 тыс. автомобилей такси проверили в Московской области с начала 2025 года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По итогам проверок было зафиксировано около 4 тыс. нарушений. Чаще всего у водителей отсутствовали путевые листы.

В целом в регионе на 15% снизилось число нарушений в сфере таксомоторных перевозок. С января выявили порядка 880 нелегальных перевозчиков. Их автомобили отправили на штрафные стоянки, а на водителей завели 3,5 тыс. административных дел.

Проверки проводятся каждую неделю. В периоды высокого пассажиропотока рейды организуют чаще.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о запуске движения по путепроводу в Аникеевке под Красногорском.