РФ в октябре поставила в Бразилию рекордную партию нефти

За прошедший месяц РФ поставила Бразилии рекордную партию нефти за все время торговых взаимоотношений государств – 207 тысяч тонн, стоимостью в $133 миллиона. Такой результат поставил Россию в тройку самых крупных бразильских экспортеров по результатам октября. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В начале осени Бразилия возобновила закупки нефти у российской стороны после перерыва в 2 года. В октябре объем импорта вырос в 2 с половиной раза и составил более 207 тысяч тонн или полутора миллиона баррелей. Стоимость этой партии также увеличилась, до более чем $133 миллионов.

Рекорд был установлен за период с 1997 года – более ранней информации о взаимоотношениях стран в сфере нет. До этого рекорд был установлен в 2002 году, и составлял менее 140 тысяч тонн или миллион баррелей.

Россия стала третьим крупнейшим поставщиком нефти для Бразилии. Обогнали ее только Соединенные Штаты и Гайана, которые продали стране нефти на $346 миллионов и $187 миллионов соответственно. На четвертом и пятом местах в этом списке расположились Алжир и Саудовская Аравия, с продажами на 112 и 98 миллионов долларов соответственно.