РИА: банки заявили о своей неготовности отказаться от пластиковых карт

Российские банки на данный момент не готовы отказаться от пластиковых карт и стикеров, перейдя на цифровые аналоги. Об этом сообщило информагентство РИА Новости , направившее соответствующий запрос ряду отечественных организаций.

Представители ВТБ сообщили журналистам о том, что в 2023-м банк выпустил более 15 миллионов карт, 3 из которых – цифровые. В 2024 году организация выпустила совокупно 3,4 миллиона карт. На данный момент, пользователи чаще выбирают привычные карты, поэтому переход в аналог пока не планируется, заключили в ВТБ.

Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова сообщила о том, что объем карт в банке из года в год не снижается и останавливать их выдачу пока что нет в планах.

Такой же ответ дали и представители Совкомбанка, за 2023 год выпустивший 5 миллионов карт, сообщила управляющий директор Анна Камбулова.

Представители банка ПСБ заявили о росте выпуска пластиковых карт в прошлом году. В банке также отметили увеличение количества граждан, выбирающих цифровые карты. Тем не менее большая часть клиентов все еще предпочитает классические варианты, отметили в банке.

По словам представителей ПСБ, переход россиян на электронные версии карт может произойти в среднесрочной перспективе. На текущий момент отечественная индустрии платежей должна улучшить инфраструктуру и изменить привычки клиентов, заключили в банке.