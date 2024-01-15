РИА Новости: Россия снова стала ведущим поставщиком урана в США

По итогам ноября прошлого года РФ вернула себе позиции лидера в экспорте урана в Соединенные Штаты. Она заняла первое место среди всех поставщиков, об этом заявило РИА Новости .

На протяжении ноября 2023 года Америка покупала уран у четырех стран: Японии, Бельгии, Великобритании и России. Российские поставки составили почти половину от суммарного количества всего полученного сырья. Его было приобретено США на 96 миллионов долларов при общей сумме закупки на 191 миллион. До этого российская сторона становилась основным партнером по поставкам урана для Америки за полгода до этого, в мае.

Журналисты отметили, что при этом стоимость урана также сильно возросла, практически вдвое. Получается, что Россия на протяжении одиннадцати месяцев этого года отгрузила в Соединенные Штаты своего урана на 1,017 миллиардов долларов. Это максимальный показатель с 2010 года. «Росатом» заявил по этому поводу, что всегда выполняет свои обязательства четко и в срок. На его работу не влияют никакие политические обстоятельства.

Ранее, еще в середине декабря, западная пресса заговорила о возможном ограничении экспорта российского урана. Якобы это должно произойти по инициативе Конгресса США, после чего последуют ответные ограничения со стороны РФ.