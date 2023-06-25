РИА Новости: Россия стала единственной страной в Европе, где упали цены на продукты в 2023 году

Продуктовая дефляция в целом по РФ по данным на май 2023 года достигла рекордных 1,12% в годовом выражении, чего не скажешь об остальных европейских странах.

По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, причиной тому смена и переориентация в России ранее существовавших логистических путей.

Кроме того, как отметил экономист, на дефляцию в РФ повлияли небывалые урожаи зерна и масла, а также переход с иностранными поставщиками в расчетах в национальных валютах.

«Ситуация с ростом цен на продукты в Европе связана с повышением ставки европейского центробанка и высокими ценами на энергоносители», - цитирует агентство Вострикова.

Наибольший уровень инфляции среди европейских государство выявлен в Венгрии (34%), Сербии (23,2%), Словакии (21,7%) и Украине (20,1%).