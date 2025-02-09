РИАН: банки в России активно снижают проценты по вкладам

Банки в России начали уменьшать процентные ставки по вкладам. Некоторые из них оставили условия депозитов без изменений. Об этом стало известно из исследования, проведённого РИА Новости на основе данных от кредитных организаций.

Отмечается, что среди снижающих ставки по вкладам банков такие, как ВТБ, Сбер и Россельхозбанк.

«ВТБ с 4 февраля снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка на шесть месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации», — говорится в материале издания.

Россельхозбанк уменьшил процентную ставку на 0,5 процентных пункта (в итоге она составила 22,5% годовых), а также пересмотрел условия некоторых своих депозитных продуктов.

В то же время Сбербанк уменьшил процентные ставки по всем своим депозитам на 0,75 процентных пункта, а Альфа-банк снизил ставки на 0,5–1 процентный пункт.

В отличие от них, «Новиком банк» и «Почта банк» заявили, что не планируют снижать процентные ставки. А в «Дом.РФ» заявили, что банк увеличил доходность по вкладу-конструктору.

Ранее «Подмосковье Сегодня» выяснило, что будет с ключевой ставкой после 14 февраля.