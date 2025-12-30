РИАН: самыми подорожавшими товарами в 2025 году стали платина и серебро

В 2025 году наиболее существенно выросли в цене серебро и платина. В то же время апельсиновый сок продемонстрировал самое значительное падение стоимости, как показывают данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов. Маркетинговое исследование провело агентство РИА Новости.

С начала текущего года наибольший ценовой скачок продемонстрировали серебро и платина, подорожавшие в 2,4 и 2,3 раза соответственно. Палладий, увеличившийся в цене на 1,85 раза, стал ближайшим по темпам роста.

Среди энергоносителей лидирует уран, стоимость которого выросла на 11,5%. Газ на американском рынке и коксующийся уголь в Китае также показали рост на 9,9% и 7,9% соответственно. Большинство других видов топлива, напротив, подешевели.

Телятина стала лидером подорожания среди сельскохозяйственной продукции, прибавив 32%. Существенный рост также наблюдался у соевого масла (22%) и живого скота (18,3%). Практически все остальные виды сельхозпродукции, за исключением арабики, сои и постной свинины, показали снижение котировок.

В 2025 году наибольшее падение цены зафиксировано у апельсинового сока, подешевевшего почти на 60%. В тройку лидеров падения также вошли какао-бобы на лондонском и американском рынках, потерявшие 54% и 46% стоимости соответственно.