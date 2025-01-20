РИАН: вступил в силу приказ Минтранса о скидке в 50% детям на авиабилеты

С наступившего понедельника, 20 января, в РФ начал действовать приказ Министерства транспорта Российской Федерации, который предусматривает предоставление скидок на авиабилеты для детей, путешествующих внутри страны. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на официальное сообщение ведомства.

В соответствии с информацией, предоставленной в сообщении, для детей в возрасте от 2 до 12 лет, являющихся гражданами Российской Федерации и путешествующих в сопровождении взрослых, предусмотрена скидка в размере 50% на авиабилеты по России. При этом важно отметить, что сопровождающих и ребенка нельзя рассаживать по разным местам, им должны предоставить соседние кресла.

Если несовершеннолетнему не предоставляется отдельное место, то на внутренних рейсах скидка составит 100%, а на международных — до 90% от стоимости билета.

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