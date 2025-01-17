Захарова: США «отморозили уши», не закупив российские пожарные самолеты

«Мало того что пожарное оборудование Штаты поставили не в Лос-Анджелес, а на Украину, так Киев еще и заблокировал спасительную для Штатов сделку по самолетам-амфибиям», — сказала она.

Захарова назвала американцев детьми и заявила, что они «отморозили уши назло маме». Россия и США пытались заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов в 2017-2019 годах, однако Штаты решили воспользоваться услугами украинского производителя. Но та сторона отказалась сертифицировать двигатели для летательных средств, и сделка сорвалась.

«По тому же сценарию развивалась история вокруг поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» в едва ли не в самый сложный период пандемии. Все завершилось тем, что оборудование… было утилизировано в США «в целях предосторожности». Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал», — добавила Захарова.

Подытожив, она назвала нынешнюю ситуацию «последним днем лос-анджелесской Помпеи».

Январские лесные пожары в Калифорнии стали самыми масштабными в истории штата. Общая площадь возгораний превысила 16 тыс. гектаров. Погибли около 25 человек.

Ранее Мария Захарова прокомментировала диалог между РФ и США словами из песни Игоря Николаева.