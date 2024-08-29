Риелтор Апрелев назвал причины возросшего числа отказов россиянам в ипотеке

В прошлом месяце банки РФ стали чаще отказывать клиентам в ипотечных кредитах, достигнув пика отказов почти в 60% от общего числа заявок. По словам главы Гильдии риелторов Константина Апрелева, на фоне отсутствия статистики по критериям отказов анализировать ситуацию трудно. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что среди причин могут быть реальное сокращение объемов финансирования программ, ужесточение ограничений со стороны Банка России по отношению к предоставляемым ипотечным программам,а также то, что банки на данный момент усматривают высокие риски в отношении параметров, заявляемых заемщиками.

По мнению эксперта,банки сейчас могут более жестко оценивать заемщика и сокращать объемы выдачи, учитывая риски, прежде всего потенциальное возможное снижение цен на рынке.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день изменились условия не только по льготным, а также и по всем ипотекам. Так, весьма высокое число отказов — на первичном рынке, оно составляет более 70%. Это связано с тем, что важную роль играет главный критерий — переоценка стоимости этих объектов.

Ранее он пояснил бессмысленность покупки жилья в ипотеку на рынке новостроек.