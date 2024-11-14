Риелтор Апрелев назвал причины решения РЖД выставить Рижский вокзал на продажу

Внезапное решение РЖД о продаже Рижского вокзала в столице вызвало интерес не только у представителей бизнеса, но и у профессионального сообщества. По словам руководителя Гильдии риэлторов Константина Апрелева, с его продажей связано множество нюансов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что прежде всего Рижский вокзал является памятником и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, и это оказывает серьезное влияние на его судьбу. Подобные объекты требуют колоссальных вложений, поэтому бизнес, не связанный с историей и культурой, может задуматься, готов ли он к таким расходам.

По мнению риелтора, в случае выведения Рижского вокзала из реестра памятников его рыночная привлекательность возрастет, а содержание объекта станет менее обременительным. К тому же здание может представлять интерес и с точки зрения учебной и культурной инфраструктуры, уже существующей там. Не менее важную роль в оценке играет и метраж здания. Помимо этого, стоимость объекта в миллиард рублей является также обоснованной и не слишком высокой для столицы.

Он отметил, что Рижский вокзал является знаковым объектом с огромным потенциалом, и если найдется инвестор, который сможет увидеть в нем не просто историческую ценность, а также и перспективу для бизнеса, то сделка может стать выгодной для всех сторон.

Ранее сообщалось, что Рижский вокзал продаст сумму около 1 млрд руб.