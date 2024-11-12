Рижский вокзал продадут за сумму около 1 млрд руб.

На предстоящем заседании совета директоров РЖД будет рассмотрен вопрос о сделке по продаже Рижского вокзала, сумма которой составляет около 1 млрд руб. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источник, знакомый с повесткой собрания, что также подтвердил собеседник, имеющий связи с государственной компанией.

Другие подробности, включая потенциального покупателя и сроки сделки, остались неизвестными. Вопрос о предварительном одобрении продажи Рижского вокзала был включен в повестку совета еще в конце сентября, как сообщила монополия.

Однако итоги обсуждения не были раскрыты, и лишь в начале ноября в РЖД объявили, что этот вопрос будет вновь поднят на заседании в середине ноября. Причины продажи актива тогда не были прокомментированы.

Ранее сообщалось, что французская торговая сеть «Ашан» намерена продать дочернюю компанию в России.