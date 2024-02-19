Риелтор Апрелев назвал причины роста первичного взноса по ипотеке

Доступность ипотечного кредита для жителей РФ становится все меньше, поскольку ежемесячно увеличиваются процентные ставки и размер первого взноса, в то время как покупательная способность населения не растет. По словам риелтора Константина Апрелева, банки просто адаптируются к условиям, созданным для них Банком России. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что проценты по ипотечным кредитам напрямую зависят от ключевой ставки, в противно случае банк станет работать себе в убыток.

По мнению эксперта, сохраненная на уровне 16% ключевая ставка финансового регулятора, по всей видимости, будет такой же долгое время.

Он добавил, что первый взнос также увеличивается Банком России, прежде всего это делается для снижения рисков отказа заемщиков от уплаты кредитов в случае удешевления жилья.