Риелтор Апрелев объяснил причины отрыва стоимости вторичного и первичного жилья в России

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина обратила внимание на отрыв цен на жилье на первичном рынке от вторичного, подчеркнув, что он составляет не менее 40%. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, качество самих новостроек и вторичного жилья может быть разным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что разница в стоимости связана с тем, что банки и застройщики на первичном рынке понижают ставку ипотечного кредита за счет увеличения цены продаваемой строящейся недвижимости.

По мнению эксперта, спрос на строящееся жилье увеличивается в связи с субсидируемыми кредитами по более низким ставкам, чем на вторичном рынке.

Он отметил, что данные изменения снизили число сделок практически до заградительного формата на вторичном рынке.