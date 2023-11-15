Риелтор Апрелев считает, что ипотека стала недоступна для жителей РФ на фоне повышенной ставки Центробанка

Настоящее время может быть не самым подходящим моментом для того, чтобы приобретать недвижимость в ипотеку. По словам риелтора Константина Апрелева, желающим приобрести квартиру в ипотечный кредит стоит дождаться более благоприятных условий по ипотечной ставке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что также после изменения ключевой ставки Центробанка у заемщика появится возможность «перекредитоваться».

По мнению эксперта, за счет льготных условий по ипотеке первичка сегодня в разы выгоднее вторички.

Он подчеркнул, что при этом программа льготной ипотеки на жилье в новостройках будет действовать до 1 июля следующего года.