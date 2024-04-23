Риелтор Апрелев считает, что конец льготной ипотеки для новостроек приведет к скачку стоимости жилья

Со второй половины этого года ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, такого рода планы могут привести к локальному росту цен на жилье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, когда идет речь об изменении условий по ипотеке для определенных категорий людей, то это оказывает далеко не самое глобальное влияние на рынок жилья. Тем не менее до окончания срока действия данной программы будет наблюдаться всплеск спроса на квартиры, которые реализуются по программе семейной ипотеки.

По мнению эксперта, из-за роста спроса изменится и ценовой диапазон квартир и домов. При этом изменение ситуации для прочих участников рынка маловероятно, влияние на ситуацию с ценами на жилье окажет отсутствие пролонгации льготной ипотеки для новостроек, не имеющей адресного характера.