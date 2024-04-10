Риелтор Апрелев считает, что российский рынок недвижимости ожидает неизбежное сокращение спроса

В начале этого года ограниченные показатели покупок, рот стоимости кредитов для застройщиков и риски перепроизводства привели к сокращение активности девелоперов. Вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев раскрыл причины замедления рынка новостроек и спрогнозировал ситуацию с ценами на квартиры и предложениями в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, прежде всего это связано с зависимостью активизации рынка со ступенчатым ростом ключевой ставки Центробанка РФ в прошлом году, то есть большое число покупок было сделано на опережение. Следовательно, подобным образом значительное количество будущих покупок было совершено намного раньше, то есть в конце лета-осенью минувшего года.

Эксперт добавил, что из-за роста ставки на вторичном рынке по ипотеке в конце ноября до 16% стало уменьшаться число сделок на вторичном рынке, а первичный и вторичный рынок взаимосвязаны, то есть те деньги, которые раньше высвобождались на вторичном рынке, перестали попадать на первичный рынок.

По его мнению, немалую роль сыграло и ужесточение требований для получения ипотеки на первичном рынке, и повышение цен у застройщиков, которые неизбежно привели к падению спроса. Таким образом, в ближайшее время застройщики могут попытаться раскачать рынок, если с 1 июля не будет пролонгирована льготная ипотека для новостроек, что приведет к еще большему сокращению спроса и неизбежному уменьшению числа сделок на первичном рынке и снижению объемов продаж.