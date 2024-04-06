Риелтор Апрелев считает, что стоимость несуществующих квартир дороже построенных

По данным «ДОМ.РФ», с января 2021 года по февраль 2024 года стоимость новостроек в среднем по стране выросла более чем на 60%, однако на вторичном рынке недвижимости существенное подорожание не наблюдалось. По словам вице-президента Гильдии риэлторов России Константина Апрелева, в этом виновата система ипотечного кредитования, которая ориентирована именно на строящееся жилье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что первичное жилье стоит дороже в связи с несбалансированностью кредитной системы. Также все льготные категории граждан по странному стечению обстоятельств могут воспользоваться льготами на приобретение жилья исключительно в новостройках.

По мнению эксперта, подобная ситуация не соответствует интересам граждан, так как около половины из них не могут теперь воспользоваться льготными программами из-за того, что где-то в 70% городов нашей страны новое многоквартирное жилье почти не строится.

Он добавил, что эта программа кредитования жилья создавалась в пандемию коронавируса для поддержки застройщиков, тем не менее сегодня смысла в ней нет.