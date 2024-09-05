Риелтор Апрелев считает, что стоимость новостроек снизится к концу года

Глава Сбера Герман Греф заявил о резком снижении объемов выдачи ипотеки в стране. По его мнению, рынок ипотеки стабилизируется примерно через полтора-два года. Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев пояснил, правильное ли это решение и как в действительности оно отразится на ценах на жилье. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, рынок на фоне поддержки не проседает, а сначала взлетает, после чего находится на «раскоряке». Не следует запускать никаких ипотек за счет государства, если они не носят адресного характера. Так, запущенная во время пандемии коронавируса 6%-я ипотека в итоге привела к тому, что на первичном рынке цены просто взлетели до небес — на 60% за три года.

Эксперт уточнил, что сегодня без льготной ипотеки спроса на покупку жилья не будет. При этом государство каждый год по всем льготным ипотекам станет доплачивать разницу между льготной и ключевой ставкой. А это в свою очередь колоссальные финансы, которые ежегодно следует закладывать в бюджет.

По его мнению, на данный момент в России цены увеличились на 60%, а в регионах – на 80%, то есть почти в полтора раза.

Ранее он пояснил бессмысленность покупки жилья в ипотеку на рынке новостроек.