Эксперт рынка недвижимости Негинский пояснил выгоду покупки квартиры в столице осенью

По словам эксперта рынка недвижимости Андрея Негинского, ситуация на рынке недвижимости в стране зависит не нескольких факторов: ключевой ставки Центробанка РФ, наличия льготных ипотек, политической обстановки в мире и в России. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что в случае стандартных обстоятельств в начале года и в летний сезон спрос нередко ниже, чем осенью или в конце года, следовательно, в какой-то степени можно рассматривать данные периоды для более выгодной покупки.

По мнению эксперта, наибольший ажиотаж на покупку недвижимости приходится на два периода: март-апрель, когда многие проявляют деловую активность после «зимней спячки», и сентябрь-октябрь, когда люди после отпусков активно начинают искать жилье. Тем не менее приобретение недвижимости в пик деловой активности маловероятно станет наиболее экономически выгодной. При этом стоимость квартир же напрямую с временами года не связана.

Он уточнил, что цена квартиры в столице, соответственно, также зависит от многих факторов, тем не менее очевидно, что приятные цены и хорошие скидки на покупку квартир можно будет «урвать» в конце квартала или года.

Ранее риелтор Константин Апрелев спрогнозировал ситуацию на рынке ипотеки на ближайшие годы.