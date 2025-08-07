Риелтор раскрыла текущую ситуацию на рынке недвижимости

Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Центробанка на два процентных пункта, ипотечные кредиты по-прежнему остаются недоступными для большинства россиян. Как отмечает риэлтор Наталья Перескокова, текущие ставки начинаются от 15-16%, что делает переплату по кредиту колоссальной. При этом на рынке наблюдается парадоксальная ситуация: спрос на недвижимость продолжает расти, подталкивая цены вверх, особенно в престижных районах. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт объясняет этот феномен несколькими факторами. Во-первых, люди с высокими доходами – менеджеры среднего звена и предприниматели – активно решают жилищный вопрос, несмотря на дороговизну кредитов. Во-вторых, многие вкладчики, столкнувшись со снижением доходности депозитов, переводят средства в недвижимость как в более надежный актив. Это создает дополнительный спрос, который поддерживает цены на высоком уровне.

Особое внимание Перескокова уделила маркетинговым уловкам застройщиков. Различные рассрочки, скидки и подарки на самом деле компенсируются повышенной стоимостью квадратных метров. Так, девелоперы не работают в убыток. Все «льготные» условия уже заложены в цену объекта.

При этом долгосрочная ипотека, особенно по семейным программам с господдержкой (6%), может оказаться выгодной инвестицией. Со временем, благодаря инфляции и росту доходов, ежемесячный платеж будет становиться менее обременительным. Однако, как предупреждает риэлтор, важно трезво оценивать свои финансовые возможности – в условиях экономической нестабильности брать на себя долгосрочные обязательства стоит только при наличии надежного источника дохода.

Таким образом, по мнению эксперта, несмотря на отдельные позитивные изменения, российский рынок недвижимости по-прежнему остается малодоступным для большинства граждан. Снижение ключевой ставки пока не привело к ожидаемому удешевлению ипотеки, а маркетинговые уловки застройщиков лишь создают иллюзию доступности жилья.

Ранее был назван наиболее выгодный вид сдачи недвижимости в аренду.