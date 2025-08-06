Назван наиболее выгодный вид сдачи недвижимости в аренду

Рост спроса на аренду жилья в России набирает обороты: туристы, студенты и сезонные рабочие активно разбирают квартиры. Перед собственниками встает дилемма — сдавать жилье посуточно или на длительный срок. С весны 2024 года краткосрочная аренда легализована, но требует оформления статуса самозанятого или ИП. Это открывает доступ к платформам без блокировок и гарантирует прозрачность налогов, однако принципиальный выбор стратегии остается за владельцем. Как отмечает риелтор Владимир Белолипцев, разница между ними, «как между депозитом и биржей». Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что долгосрок обеспечивает стабильность, но доход ниже. Посуточная аренда в пик сезона приносит в 2-3 раза больше: например, однокомнатная квартира в Москве дает 55–60 тыс. рублей за долгосрочную аренду против 105–115 тыс. рублей при посуточной. В туристических городах (Владивосток, Калязин, Владикавказ) разрыв еще значительнее — локальные «точки притяжения» превращают «посутку» в основной доход для собственников.

По мнению риелтора, краткосрочная аренда — это сервисный бизнес: требуются инвестиции в интерьер с гостиничной эргономикой, регулярная уборка (плохие отзывы убивают спрос) и полная комплектация техникой — от кофеварки до утюга. Провал локации также фатален: «посутка» рентабельна лишь рядом с достопримечательностями или деловыми центрами, тогда как для спальных районов предпочтителен долгосрок с ориентацией на школы и транспорт.

Он подчеркнул, что стратегия зависит от горизонта планирования. Если ЦБ продолжит снижать ипотечные ставки, часть арендаторов уйдет с рынка, что может обрушить долгосрочные ставки. Посуточная аренда менее чувствительна к таким колебаниям, но требует постоянного вовлечения.

Ранее риелтор раскрыла предстоящие изменения на рынке аренды.