Риелторы ожидают роста цен на новостройки рядом с Троицкой линией метро

Запуск первого участка Троицкой линии московского метрополитена может привести к удорожанию квартир в новостройках до 15% в некоторых близлежащих локациях, включая аренду. Об этом сообщило РИА Недвижимость.

По мнению риелторов, в целом подорожание первичного и вторичного жилья вблизи Троицкой линии станет сдерживать дорогая ипотека и наблюдаемое сегодня падение спроса.

Уточняется, что рядом с открытыми недавно станциями метро девелоперами реализуется более 20 проектов. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет примерно 324 тыс. рублей.

Риелторы считают, что ключевой эффект от запуска Троицкой линии можно станет оценить после ее продления в Новую Москву вдоль Калужского шоссе и после запуска ее центрального участка.

Ранее риелтор Константин Апрелев заявил, что стоимость новостроек снизится к концу года.