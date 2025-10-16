Риск отказов от рассрочки на новостройки вырос из-за дорогой ипотеки

Фото: [ Многоквартирный дом в ЖК «Высокий берег» для переселенцев в Лыткарино/Медиасток.рф ]

Рост числа расторжений договоров по рассрочке при покупке квартир в новостройках может усилиться в 2026 году, предупреждают аналитики, опрошенные « РБК Недвижимостью ». По их прогнозу, если ипотечные ставки не снизятся до комфортных уровней, число отказов может увеличиться до 30%.

По данным аналитиков, в начале октября доля расторжений по рассрочкам на рынке новостроек Москвы составляет от 3% до 15%. Специалисты прогнозируют, что в 2026 году показатель может подняться до 20–30%, если ставка по ипотеке останется выше 10–12%.

Эксперты отмечают, что покупатели, оформившие рассрочку в ожидании снижения ставок, не спешат переходить на ипотеку. Высокие кредитные ставки сдерживают спрос и вынуждают часть клиентов расторгать соглашения.

По словам управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, текущий уровень расторжений не представляет критической угрозы для застройщиков. Он уточнил, что большинство компаний изначально закладывают риск расторжения до 15% договоров в финансовые модели и предусматривают штрафные санкции для клиентов, прекращающих выплаты.

Аналогичные показатели фиксировались и летом, когда доля расторжений колебалась от 3% до 10%. Несмотря на стабильность текущих данных, аналитики не исключают роста числа отказов при сохранении высоких ставок по ипотеке.

