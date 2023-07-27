«Риски достаточно велики»: найден серьезный подвох в подаче заявки на кредит онлайн

Получить кредит в онлайн-режиме сегодня достаточно просто и удобно, но у такого способа займа есть одно неприятное условие.

Как рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, часто кредитные средства таким способом можно получить в день подачи заявки.

«Но не стоит забывать, что кредиты, выдаваемые онлайн, обычно предлагаются заемщику по более высокой процентной ставке, и этому есть логическое объяснение. Риски банка достаточно велики, поскольку досконально проверить платежеспособность клиента не представляется возможным», — отметила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем, подчеркнула экономист, с ростом популярности выдачи займов по онлайн-заявке размер процентной ставки безусловно будет снижаться.

«В целом, все условия для онлайн-заявки на получение кредитных средств заранее указаны на сайте. Нужно выбрать банк, заполнить заявку на сайте и ждать звонка от представителя банка. Он задаст уточняющие вопросы, предложит варианты перевода денежных средств и вынесет решение о возможности выдачи кредита онлайн», — добавила профессор.

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