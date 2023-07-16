Пока долг не будет погашен: в каких случаях лучше не брать кредит под залог недвижимости

Получить у банка крупную сумму с низкой процентной ставкой можно при оформлении кредита под залог недвижимости. Однако важно оценить все условия и риски такого займа. Далеко не всегда есть смысл идти на такой риск.

Кредит под залог недвижимого имущества подойдет тем, кому требуется крупная сумма денег. Привлекательность такого займа в том, что банк дает деньги на любые цели и длительный срок, а еще и с низкими процентами по сравнению с потребительским кредитом.

«Для его оформления потребуется только паспорт и СНИЛС, после одобрения заявки необходимая сумма поступит на личный счет. Стоит знать, что недвижимость, которая представляется в качестве залога, не перестает быть собственностью заемщика, но ее нельзя продать пока не будет погашен долг», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт по финансовой грамотности Василий Крючков.

Эксперт рекомендует брать кредит под залог при покупке квартиры взрослому ребенку. Ведь траты на съемное жилье могут сопоставимы с ежемесячными выплатами по займу. Это почти как ипотека, но без первоначального взноса.

Также залоговый кредит можно использовать при переезде из городского жилья в пригород. Таким образом квартира, которую оставили под залог, останется в собственности и ее можно будет сдавать, чтобы выплачивать кредит, на деньги которого был куплен частный дом.

«Кроме того, залоговый заем может прийти на выручку при погашении других кредитов, чтобы снизить долговую нагрузку на семейный бюджет. Только необходимо выяснить по каким из них больше всего идет переплата и рассчитать сумму для займа под залог имеющегося жилья», – уточняет эксперт.

Однако при оформлении такого кредита стоит внимательно оценить все риски, так как при невыплате займа можно потерять заложенную недвижимость.

Ранее эксперт Крючков рассказал о вариантах пассивного дохода.