Ряд производителей шоколада в России объявили о повышении цен на свою продукцию

Цены на сладкую продукцию решили поднять только некоторые производители, поэтому говорить об единовременном подорожании всего шоколада в стране не может быть и речи. В этом уверен Игорь Караваев, глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли. Его точку зрения привели РИА Новости.

«Сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен», - заверил он потребителей.

По его словам, шоколад традиционно пользуется высоким спросом. Он же является составной частью кондитерских изделий, которые также составляют очень крупную долю продаж магазинов. Пока подорожание удается сдерживать программами лояльности сетей, различными промо-акциями, а также богатым ассортиментом.