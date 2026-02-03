Рязанская область досрочно перевыполнила план по росту производства сельхозпродукции

Рязанская область демонстрирует впечатляющие успехи в развитии агропромышленного комплекса, став одним из лидеров в Центральной России. По итогам 2025 года регион досрочно выполнил амбициозную задачу национального проекта, достигнув роста производства сельхозпродукции на 38,2% относительно уровня 2021 года — планку в 25%, намеченную на 2030 год, здесь взяли с большим запасом. Об этом сообщает издание 7info.

Ключом к такому прорыву стал целый комплекс факторов. Как отметил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Филиппов, отрасль получила мощный импульс от рекордного урожая зерна, превысившего 3,2 млн тонн, и масличных культур. Параллельно был достигнут тридцатилетний максимум в животноводстве — по производству молока и мяса. Но за цифрами стоят не только благоприятные условия, но и целенаправленная работа: масштабная модернизация технологий на предприятиях, эффективное использование господдержки и привлечение частных инвестиций.

Рязанский индекс производства сельхозпродукции в 110,8% стал одним из пяти лучших в ЦФО, опередив как среднероссийский показатель (104,9%), так и окружной (107,7%). Это означает, что область вносит весомый вклад в общую задачу укрепления продовольственного суверенитета страны, наращивая производство ключевых продуктов — от зерна и подсолнечника до картофеля, овощей, мяса и молока.

Ранее сообщалось, что подмосковным аграриям передали более 5 млрд рублей в виде господдержки.