Подмосковным аграриям передали более 5 млрд рублей в виде господдержки

В 2025 году аграриям Подмосковья в качестве господдержки передали 5,2 млрд рублей (1,3 млрд – из федерального бюджета), получателями стали 226 агропредприятий и организаций агропромышленного комплекса. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Господдержка охватывает ключевые направления отрасли: племенное и мясное животноводство, молочное производство, овощеводство и картофелеводство», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, поддержку получают и малые формы хозяйствования. В регионе предоставляют субсидии на мелиоративные мероприятия, приобретение техники и оборудования, льготные кредиты и не только. В прошлом году аграрии привлекли 15,7 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в 2024-м.

Наибольшую часть средств направили на развитие приоритетных отраслей – племенное животноводство, производство молока, овощеводство и картофелеводство.

Напомним, что в Подмосковье запущен «Календарь мер поддержки» на портале «Мой АПК» где собрана информация обо всех доступных субсидиях и грантах в агропромышленном комплексе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.