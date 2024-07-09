Рязанская область вошла десятку регионов РФ по эффективности реализации промышленной политики

Рязанская область вошла в десятку субъектов РФ эффективности реализации промышленной политики в регионах РФ по итогам прошлого года. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в минувшем году регион находился на 15-й строчке рейтинга.

Отмечается, что рейтинг составлен Минпромторгом России. Он сформирован на основе оценки показателей вроде экономическое развитие региона, нормативно-правовая база, меры поддержки и институты развития, взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности, деловая молодежная политика, промышленный туризм, цифровая трансформация региона.

Добавляется, что в прошлом году промышленность Рязанской области увеличилась на 7,5%, что выше, чем в целом по стране, где показатель составил 3,5%. Драйверами роста в регионе стало создание инфраструктуры для предприятий.