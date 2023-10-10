Рязанская область вошла в топ-5 регионов РФ по темпам внедрения экспортного стандарта
Фото: [©Юрий Кавер/РИА Новости]
Рязанская область вошла в пятерку регионов-лидеров РФ, где досрочно внедрены все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 в текущем году. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Минэкономразвития.
Отмечается, что данный стандарт был разработан Российским экспортным центром для обеспечения благоприятных условий для развития экспорта.
Уточняется, что поддержка экспортеров в Рязанской области происходит в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».