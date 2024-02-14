РОАД: России удалось преодолеть автомобильный кризис

Легковые авто стали дефицитными в России 2 года назад, после того, как зарубежные производители приняли решение об остановке производства машин для российского рынка и прекращения поставок в страну. На нехватке транспортных средств также сказались логистические сбои среди российских производителей, что привело к временным приостановкам конвейера.

На данный момент кризис был глобально пройден, сообщили в РОАД. По словам представителей, в первую очередь этому поспособствовал параллельный импорт, а затем помогло и появление китайских автомобилей. Отечественные производители также успели выстроить свою логистику заново и в данный момент на российском рынке можно наблюдать здоровую конкуренцию, добавили они.

По их словам, переформатирование автомобильного рынка в России продолжается. Представители РОАД отметили, что можно также наблюдать падение потребительского спроса среди россиян, но говорить об ощутимом снижении ценников пока сложно.