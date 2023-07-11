«Росатом» планирует построить электростанцию в Шри-Ланке

Министр промышленности и плантаций Шри Ланки Рамеш Патирана заявил РИА Новости, что переговоры о строительстве Россией атомной станции на острове проходят успешно.

«Росатом» и Шри-Ланка обсуждают возможность строительства станции мощностью до 300 мегаватт.

Намерения сторон еще не оформлены юридически, но глава российской корпорации Алексей Лихачев отметил, что Шри-Ланка находится среди стран, которые готовы в этом году официально закрепить свои отношения с «Росатомом».

Предполагается, что российская госкорпорация не только построит станцию, но и обучит местных специалистов для ее обслуживания.