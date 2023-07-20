Роскомимущество продало на аукционе крупнейшую в стране типографию

При начальной ставке в 3 млрд рублей актив за 4,9 млрд рублей приобрел московский предприниматель Денис Избрехт.

«Первая образцовая типография» является лидером по суммарному тиражу в России. Помимо московского отделения в АО входят еще семь филиалов. Ульяновский дом печати является крупнейшим полиграфическим предприятием России. В 2022 году суммарный тираж ульяновского филиала составил 50,3 млн экземпляров. Места в топ-50 в России также занимают Чеховский печатный двор и дом печати «Вятка».

По условиям сделки, в течение пяти лет новый собственник не сможет перепрофилировать свой актив. Он обязан обеспечить осуществление полиграфической деятельности – профинансировать производство, купить новое оборудование и провести необходимый ремонт помещений.