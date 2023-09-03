Россельхозбанк не подключат к SWIFT ради зерновой сделки

Российский Россельхозбанк не станут подключать к SWIFT для возвращения к зерновой сделке, но в данный момент ведется обсуждение альтернативных вариантов при участии другого банка. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

Там изданию напомнили о том, что прежде уже обсуждался вариант, при котором SWIFT не подключат к Россельхозбанку, но расчеты будут осуществляться с помощью его дочерней компании. Сейчас идут разговоры о развитии этой идеи, рассказал источник. Сообщается, что для реализации подобного плана, придется получить одобрение от Соединенных Штатов и Европейского союза, а на воплощение этой идеи уйдет более месяца.

Недавно агентство Anadolu сообщало, что в предложениях организации говорится о повторном подключении Россельхозбанка к SWIFT и разморозке активов компаний, производящих удобрения на территории России.