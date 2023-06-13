Россия создаст собственный дальнемагистральный самолет

Со слов заместителя председателя российского кабмина, в двусторонний проект России и Китайской народной республики будут вноситься изменения с учетом всех современных требований авиационной промышленности.

«С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Будем продолжать работу с нашими партнерами, при этом мы не стоим на месте в отношении собственных разработок: НИЦ Институт имени Жуковского ведет работу по исследованию новых технологий и определению облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл"», - цитирует Мантурова РИА Новости.

Министр пояснил, что создание собственного дальнемагистрального самолета запланировано, ориентировочно, на 2028-2030 годы. Именно в эти сроки новинка авиапрома сможет встать на крыло, добавил Мантуров.