Россия и Мьянма договорились о формировании совместной рабочей группы для развития экономики замкнутого цикла

Вопросы сотрудничества в этой области обсуждались 5 марта на Российско-Мьянманском деловом форуме в рамках встречи заместителя директора по международному сотрудничеству Российского экологического оператора (РЭО) Максима Котельникова и министра инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы, сопредседателя межправительственной комиссии, доктора Кан Зо. Стороны рассмотрели возможности применения опыта РЭО для внедрения принципов циркулярной экономики в Мьянме, включая реализацию пилотного проекта по созданию комплексов переработки отходов (КПО) в Янгоне с использованием российских технологий.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, достигнута договоренность о создании двусторонней рабочей группы. Также запланирован визит российских специалистов в Мьянму в апреле 2025 года для всестороннего анализа ситуации с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране.

Деловой форум проходил в рамках официального визита премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Россию и собрал представителей министерств, ведомств, бизнеса и экспертного сообщества обеих стран.

В мероприятии участвовал и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Форум продолжил диалог, начатый на 5-м заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось 23 февраля в Нейпьидо.

Главными темами форума стали инвестиционные возможности в российско-мьянманских отношениях и условия ведения бизнеса в Мьянме. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере экологии и перспективам развития туризма. Участники обсудили расширение взаимной торговли, а также представили новые продукты и решения для рынков обеих стран.

Организаторами форума выступили Посольство Мьянмы в РФ, Федерация торгово-промышленных палат Мьянмы, авиакомпания «Мьянма Эйрвэйз Интернешнл», Фонд Росконгресс, инвестиционная платформа Фонда «РК-Инвестиции», Деловой совет Россия-АСЕАН и Российско-Мьянманский Деловой совет.