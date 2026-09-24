Клад из прошлого: в Красноярске нашли монеты, которым больше века

В Красноярске археологи обнаружили металлическую коробку с 68 дореволюционными монетами — клад больше века пролежал в земле на месте старой усадьбы конца XIX века. Об этом сообщает KP.RU.

Находку сделали во время раскопок памятника «Усть-Базаиха-2». Монеты номиналом от одной до трех копеек в основном отчеканены с 1909 по 1916 год, то есть при Николае II. Самой старой оказалась копейка 1819 года времен Александра I. Исследователи рассказали, что монеты лежали внутри тонкой металлической коробки, от которой сохранились только фрагменты. Предположительно, когда-то это была жестяная упаковка из-под конфет или печенья.

Общая сумма клада без самой старой монеты составляет 1 рубль и 1 копейку. Исследователь находки Александр Барков допустил, что это могли быть детские сбережения. Для взрослого человека такая сумма в начале XX века была сравнительно небольшой. Сейчас специалисты изучают находку. После обработки монеты планируют передать в музей.

Несмотря на то, что большой коллекционной ценности у них нет, они помогают представить, как выглядел обычный быт жителей Красноярска более ста лет назад. Это не просто деньги, а свидетельство повседневной жизни людей, которые жили здесь задолго до нас.

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