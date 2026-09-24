Появилось подтверждение проведения концерта в Петербурге

Американское агентство Access Opera подтвердило, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоится 10 и 11 октября, пишет 78.ru. Афиша концертов вновь появилась на сайте организатора Say Agency и на сайте Access Opera.

На прошлой неделе информация о концертах Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября пропала с сайта его мирового тура артиста. Глава Say Agency Анна Субчева связала исчезновение информации с «реакцией на хаос» вокруг мероприятия в России. Она заявила, что как только «хаос будет истреблен», информация вернется на сайт.

Концерты Уэста были анонсированы 17 августа на «Газпром Арене». Стоимость билетов доходила до ₽160 тысяч за места в VIP-ложе. За первые сутки было продано 81 тысяча билетов. Гастроли Уэста должны были стать частью мирового тура в поддержку альбома Bully и первым полномасштабным концертом рэпера в России.

Между Say Agency и «Газпром Ареной» возник спор вокруг проведения концертов. В конце августа «Газпром Арена» заявила, что не является организатором мероприятия и не подписывала договор аренды. Глава Say Agency сообщила, что договор с Уэстом подписан и проблем с площадкой не было — оставалось подписать договор аренды.

В телеграм-чате Say Agency пообещали вернуть деньги в случае отмены выступления и заверили, что делают все возможное для проведения шоу.

Ранее сообщалось, что к Say Agency, организующему концерты Канье Уэста в России, подали шесть исков.